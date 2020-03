Centre sportif de Bendje : Un jeune projet qui porte déjà ses fruits

Pour la première participation de son équipe junior en élite, les résultats sont probants : actuel leader de la poule B du National-Foot 2, avec 7 points. Seul Moanda FC, dans la poule A, fait aussi bien. L'équipe impressionne par sa philosophie de jeu basée sur la conservation de balle.

"J'avais un projet qui me tenait à cœur. Mon but était de prendre des jeunes à fort potentiel que l'on formerait et que l'on verrait évoluer, en leur faisant gravir les différents échelons qui existent dans le sport. Je voulais mettre l'accent sur la formation et, aujourd'hui, nous pensons que ce projet est en train de prendre toute sa forme", se réjouit le président-fondateur du Centre sportif de Bendjé.