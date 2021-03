Qualifications Can 2021 : des Panthères sans options fiables à Luanda

LA défaite (0-2) concédée hier à Luanda par les Panthères du Gabon face aux Palancas Negras d'Angola, derniers du groupe D des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (Can) 2021, devrait interpeller les décideurs sportifs sur la qualité et la quantité de l'effectif de notre sélection nationale.

La première leçon à tirer est que le Gabon ne dispose pas d'un effectif riche et fourni. En vérité, les Panthères ont, au bas mot, huit bons joueurs de dimension internationale. Le reste étant là pour gonfler le nombre et revendiquer les différentes primes.

Avec 70% de cadres absents, la sélection gabonaise n'a pas pesé bien lourd face au dernier de son groupe éliminatoire. Et cela fait désordre pour une équipe qui a obtenu, quatre jours plus tôt, son sésame pour la prochaine phase finale de la Can, après avoir dominé la RD Congo.