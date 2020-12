PEA : des questions sur ses performances actuelles

L'attaquant international gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a bouclé la saison sportive 2019-2020 en beauté. En effet, avec 22 réalisations au compteur et trois passes décisives, notre compatriote a terminé deuxième meilleur buteur de Premier League, derrière l'Anglais Jamie Vardy, 23 buts.

Mieux, il sera l'artisan principal de la victoire des Gunners en Coupe d'Angleterre, en inscrivant un doublé lors de la finale remportée par Arsenal face à Chelsea (2-1), le 1er août dernier. Il va également se montrer décisif, le 29 août 2020, lors de la rencontre de la Super coupe d'Angleterre entre Arsenal et Liverpool (1-1, 5 tab à 4). Ce jour-là, l'attaquant gabonais inscrira l'unique but de son équipe dans le temps réglementaire, avant de transformer le cinquième essai d’Arsenal. Ces performances ont, tout naturellement, poussé les dirigeants anglais à prolonger le contrat de notre compatriote jusqu'en juin 2023. Qui devient, non seulement le joueur le mieux payé à Arsenal, mais aussi le joueur africain le mieux payé au monde, avec 20 millions d'euros par an, hors bonus (13 milliards de francs).

Avec ce contrat XXL, toutes les conditions semblaient réunies pour que PEA fasse encore une très belle saison. Mais pour l'instant, il n'en est rien ! L'attaquant gabonais, en onze journées de championnat, n'a marqué qu'à deux reprises, contre huit buts inscrits la saison dernière à la même période. Sa dernière réalisation remonte au 1er novembre dernier lors de la victoire (1-0) d'Arsenal face à Manchester United. Et depuis, plus rien ! C'est désormais un PEA quasiment inexistant, sans repère, ni solution, perdu et inexplicablement inefficace devant le but adverse. Au grand dam de l'ancienne star d'Arsenal, Paul Merson, qui a évolué au club de 1985 à 1997.

"Aubameyang, qu’apporte-t-il à l’équipe ? Absolument rien pour le moment ! Vous avez besoin de grandes performances de la part de vos principaux joueurs lorsque les choses ne vont pas bien. Arsenal ne comprend pas cela. C’est une chose dangereuse. Aubameyang s’est-il trop détendu après avoir signé son contrat ? Lui seul peut répondre à cela. Mais il ne justifie pas l’argent qu’on lui verse'', a-t-il indiqué dans les pages du Daily Star.



Willy NDONG



