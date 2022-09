Panthères U23 : la course contre la montre !

DANS moins d'un mois, le 24 octobre prochain précisément, les Panthères des moins de 23 ans, seront au front. À la faveur de la rencontre aller du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations U23. Pour l'instant, seul le sélectionneur est connu. Saturnin Ibela Ignambi a été nommé jeudi dernier par la Fédération gabonaise de football. Le reste de son encadrement technique n'est pas connu ! Il se dit que l'actuel Directeur technique national (DTN), Raphaël Nzamba Nzamba, malgré les noms communiqués par Ibela, souhaiterait "placer ses gens au sein du staff technique. Ce que refuse catégoriquement le nouveau sélectionneur qui souhaite assumer ses choix jusqu'au bout", affirme un proche de l'ancien coach gabonais du club malien du Djoliba AC de Bamako. Les délais sont courts, et les enjeux importants.

" Après le refus du ministère des Sports de financer les rencontres du second tour des Panthères, le président fédéral, Pierre-Alain Mounguengui a pris la décision de faire jouer les U23. Il tient beaucoup à cette compétition que le Gabon avait déjà remportée en 2011 au Maroc. Et c'est le Maroc qui abritera la prochaine édition. Vous comprenez donc le symbole", renseigne une source proche de la Fégafoot. À l’heure actuelle, le groupe Panthères n'est pas connu, lui non plus. Si ce n'est de dire que le week-end dernier, au stade de Nzeng-Ayong, une quarantaine de joueurs de nos différents championnats (D1, D2 et D3) ont été supervisés. "Histoire de voir dans quel état physique se trouvent ces joueurs. Ce, après deux mois d'arrêt des différents championnats. Aujourd'hui lundi, nous les aurons encore du côté du stade d'Owendo pour boucler cette session de supervision. Au terme de cette action, nous dégagerons une liste de présélectionnés avant la liste définitive", renseigne une source digne de foi. Étaient présents au stade de Nzeng-Ayong : Patrice Neveu, le coach national des A, Saturnin Ibela, le coach des U23 et le "consultant" Chance Boussamba dit Djemba.

Il faut donc faire vite, très vite même, et bien ! Il faudrait également que les moyens financiers soient mis à disposition dans les délais afin que les joueurs présélectionnés entrent en regroupement dans les meilleurs délais. On parle du Centre technique de Bikelé comme lieu de casernement. Tout doit se faire avant le mois d'octobre afin de permettre au staff de travailler dans la "durée". Pourquoi pas, jouer quelques rencontres amicales. Le Stade Mandji et Mangasport seraient deux bons adversaires. Sachant que Madagascar, le probable adversaire du Gabon, aura joué deux rencontres de haut niveau avant d'affronter le Gabon, il urge pour le nouveau coach de trouver des matchs tests.

Il y a également la question de la libération de nos joueurs expatriés. Là aussi, pour l'instant, aucune démarche n'a encore été entreprise pour régler le moment venu ce problème. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit l'adage populaire. Par conséquent, il faut faire vite et bien avant d'affronter les Baréas qui ont réalisé un carton (5-0) face aux Pirates des Seychelles, de surcroît en battant le rappel d'une dizaine de joueurs expatriés. C'est donc une équipe à prendre très au sérieux.

Willy NDONG

Libreville/Gabon