National-Foot : La levée aux multiples challenges

Il est acquis que la quatrième levée de Gabon oil National-Foot 1 programmée ce week-end, avec comme équipes exemptes Bouenguidi Sport (poule B) et le FC 105 (poule A), aura pour affiche au sommet, le déplacement de l'AS Pélican sur le terrain de l'US Bitam. Mais il n'en demeure pas moins que la fin de l'invincibilité défensive de la dernière équipe citée, ainsi que du CF Mounana, sera un challenge digne d'intérêt.

Les ambitions de succès que vont afficher les pélécanidés de Lambaréné, samedi au stade Gaston-Peyrille, et Akanda FC, dimanche sur la pelouse d'Augustin-Monedan, passeront nécessairement par tromper au moins une fois et pour la première fois depuis le début de l'exercice 2019-2020, Dalian Toung Allogho et Patrick Menene Me Kosso. Le premier reste, en effet, trois clean-sheets face au Stade Mandji, Lozosport et Missile FC. Le second est Gesryl Andoume (celui qui l’a suppléé après son exclusion contre Missile FC) en ont fait de même.