Comilog : 29 agents admis à la retraite

Vingt-neuf agents (26 hommes et 3 femmes) de la Comilog (Compagnie minière de l'Ogooué) ayant travaillé dans la Compagnie entre 18 et 38 ans viennent de jouir de leurs droits à la retraite et d'être honorés par cette dernière au centre Marcel-Abéké d'Owendo.

Représentant de l'administrateur directeur général (A-DG), la secrétaire générale de la Comilog, Laure Guillot, a, d'entrée, relevé la contribution remarquable de ces hommes et femmes qui, par leur fidélité et l'esprit de sacrifice, ont participé au développement et à la réussite de la Comilog. "Soyez fiers de ce que vous avez accompli ; fiers de ce que vous avez bâti jusqu'à ce jour, car la Comilog est aujourd'hui un acteur important dans le développement du Gabon ; ayez le sentiment du devoir accompli", leur a-t-elle demandé, indiquant qu'au titre de l'exercice écoulé, la Comilog a pu transporter un chargement de 4 600 000 de tonnes de manganèse jamais réalisé à ce jour. Non sans revenir sur les ambitions de l'entreprise pour les cinq prochaines années, qui se propose d'atteindre une production de 8 000 000 de tonnes de minerai par an.

Au moment où une nouvelle page de leur vie va commencer, Mme Guillot a souhaité que celle-ci soit consacrée à leur famille, notamment à leurs épouses, époux et enfants, qui ont été privés de leurs affections et attention durant leur activité professionnelle.

Quant au délégué du personnel et le représentant des retraités, ils ont, chacun dans leurs interventions, mis l'accent sur le maintien du dialogue social (pour le premier) et l'attention et l'intérêt que l'entreprise doit continuer à accorder à tous ceux qui y ont exercé et ont joui de leurs droits à la retraite.



ENA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société