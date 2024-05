Meeting international Ifam Bruxelles : Maganga Gorra sur la plus haute marche du podium

La ville de Bruxelles (Belgique) a abrité le week-end écoulé, au stade Roi-Baudoin, le Meeting international Ifam. Qui a vu la participation de plusieurs athlètes venus d'horizons divers à la recherche de minima qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris-2024.

Aligné sur 200m, le sprinter gabonais Guy Maganga Gorra a terminé le concours sur la plus haute marche du podium. Ainsi, avec un chrono à 20.60, notre compatriote a devancé sur la ligne l'Espagnol Pol Retamal (20.73) et le Suédois Erlandsson (20.74).

Il engrange par conséquent au ranking mondial 60 précieux points. Ce qui devrait le positionner, selon l'athlète au 40e rang mondial. Lui qui était avant cette course 56e mondial.

"Je suis venu à Bruxelles pour occuper la première place du concours. Ce qui est fait. Ce qui par conséquent augmente mes points au niveau du ranking mondial. J'étais 56e mondial avant ce meeting, et avec cette victoire je vais prochainement me situer au 40e rang.Je vais continuer avec le même élan et le même objectif, qui est de me qualifier pour les JO Paris-2024", renseigne le coureur gabonais.

W.NDONG

Libreville/Gabon