Campagne de vaccination : 135 agents vaccinateurs sillonnent le Haut-Ogooué

Dans le cadre du programme national élargi de vaccination, une campagne de vaccination contre les maladies évitables par la vaccination a débuté vendredi 14 juin dernier à Franceville. Laquelle va se tenir en simultanée dans les onze départements de la région sanitaire sud-est, Haut-Ogooué jusqu’à mardi 18 juin 2024, pour cinq jours d’acte vaccinale.

Une campagne organisée par le ministère de la santé en partenariat avec l’Unicef, et mise en œuvre sur le plan local par la direction régionale sud-est de la santé. L’objectif est de protéger les enfants de zéro à cinq ans et les femmes enceintes contre la Tuberculose, la Diphtérie, le Tétanos, l’hépatite B, la Méningite, la Rougeole, la Fièvre jaune, etc. ainsi que l’administration de la vitamine A, aux enfants de 5 à 9 mois.

C’est avec l’appui des superviseurs techniques nationaux venus de Libreville, à savoir Odette Moussongo Ndoume et Dr Phillippine que la coordinatrice de la campagne, Marie Solange Bitoughi, chef de la base d’épidémiologie s’est déployée dans la ville de Franceville, dès le démarrage de l’opération. Pour ce faire, 135 agents vaccinateurs ont été mobilisés sur toute l’étendue de la province du Haut-Ogooué, ainsi que 47 agents mobilisateurs.

« Dans le cadre de la sensibilisation, nous appuyons la région avant, pendant et après, auprès des autorités religieuses des associations, et bien d’autres », précise Odette Moussongo Ndoume. Cependant, des résistances ont été enregistrées chez certains parents, mais face à cela, les superviseurs ont mis en place des stratégies pour renforcer la communication « Nous allons partir vers les sites de résistance pour leur faire comprendre le bien- fondé de la vaccination et le risque de la non vaccination. L’idéale c’est que tout le monde adhère », a-t-elle signifié.

Des cas d’enfants de 3 à 4 ans sans carnets et n’ayant jamais reçu aucun vaccin ont été découverts.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon