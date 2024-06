Entrepreneuriat : des journées scientifiques pour accélérer le secteur

Du 04 au 06 juillet prochain à l’université internationale de Libreville, les acteurs de l’écosystème entrepreneurial gabonais seront réunis. Durant 3 jours ils échangeront et débattront pour « catalyser la transition économique nationale ». Il sera ainsi question de mettre en avant les entrepreneurs locaux inspirant, pouvant motiver les jeunes à se lancer histoire de montrer la voie et faire de l’entrepreneuriat un choix utile, un projet de vie.

Au-delà, les journées scientifiques de juillet prochain, entendent identifier les potentiels champions de demain qui feront la fierté du made in Gabon. Si booster les jeunes et identifier les potentiels champions sont les objectifs visés, les journées de juillet prochain feront aussi un arrêt complet sur les freins, mais également les leviers de croissance, les opportunités dans l’entrepreneuriat gabonais.

Sans oublier de présenter les différentes sources de financement et les mécanismes d’accompagnement pour des résultats concrets. Pour Patrick Meyo, président du comité d'organisation et initiateur de ces rencontres, les premières journées scientifiques ne seront pas des assises de plus. « Nous apporterons une réelle valeur ajoutée, des réponses concrètes aux problèmes d’emplois des jeunes. »

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon