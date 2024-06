Santé maternelle et infantile : voici le projet d'amélioration du continuum des soins

Parvenir à une utilisation efficace du carnet de santé national mère-enfant aussi bien par les agents de santé que par les mères et les familles afin de renverser les chiffres encore alarmants de la mortalité maternelle et infantile dans notre pays qui enregistre 28 décès pour 1 000 naissances chez les nouveaux nés et 399 décès pour 100 000 naissances du côté des mamans.

C'est l'ambition noble portée par le projet d'amélioration du continuum des soins pour les mères et les enfants par l'utilisation efficace du carnet de santé national. Lequel a été lancé officiellement hier dans un hôtel de Libreville, par le secrétaire général du ministère de la Santé, Alain Charles Rotimbo.

En présence de l'ambassadeur du Japon au Gabon, Shuji Noguchi, et des représentants de l'Agence japonaise de la coopération internationale (Jica).

Financée par la Jica à hauteur de plus d'1,3 milliard de francs CFA, la phase opérationnelle dudit projet prévu pour une période de 4 ans (février 2024-février 2028) concerne deux régions sanitaires pilotes, l'ouest (Estuaire) et le centre (Moyen-Ogooué).

Pour le diplomate nippon, " ce projet marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Gabon et le Japon qui se veut une réponse aux besoins de la population en matière de santé pour une réduction active de la morbidité maternelle et infantile ".

Conscient des enjeux du projet, Alain Charles Rotimbo a profité de l'occasion pour lancer un appel en direction de tous les personnels de santé des régions pilotes à l'appropriation de ce modèle de service de soins continus.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon