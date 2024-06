Oyem/Visite des chantiers : les ministres des TP et du Budget en colère

À l'occasion d'une mission conjointe diligentée par le président de chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre des Travaux publics (TP), le général Flavien Nzengui Nzoundou, et son collègue du Budget et des Comptes publics, Charles M'ba, ont visité, le 15 juin 2024, les différents chantiers routiers de la commune d'Oyem et du département du Woleu.

Au terme de ce périple, les membres du gouvernement n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement et leur désolation devant le niveau du travail réalisé, surtout par la société chinoise "China First Highway Engineering Company" sur les axes Abona-Mvane (32 kilomètres) et Oyem-Assok Medzeng (36 kilomètres).

"Pour ce qui concerne les travaux proprement dits, parce que c'est ce qui intéresse le public et nous-mêmes les Travaux publics, nous ne sommes pas satisfaits du niveau des terrassements réalisés", s'est emporté le ministre des TP.

Il a d'ailleurs convoqué une réunion d'urgence (hier dimanche) avec toutes les parties prenantes, pour déterminer les responsabilités de chacun dans ce retard des travaux.

De son côté, le ministre du Budget a promis de régler avec "humanité, pédagogie et dialogue" la question de l'occupation illégale du domaine public par des riverains. Selon Charles M'ba, tous ceux qui ont construit sur des voies secondaires seront déguerpis pour aménager ces artères de la commune d'Oyem.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon