Les membres de la délégation gabonaise, partis de Libreville hier en début de matinée sous la conduite du président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), Pierre-Alain Mounguengui, sont arrivés déjà à Korhogo.

Tout comme les Panthères et leurs encadreurs techniques. Lesquels, en provenance de Casablanca, via Abidjan, ont rallié, hier en début de soirée, la localité qui abrite le match entre les Éléphants et les Panthères.

Rencontre comptant pour la 3e levée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (groupe F). Après une préparation intense qui s'est bien déroulée, selon le sociétaire de l'Olympique de Marseille (OM), les poulains du sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma n'attendent plus que le coup d'envoi de la confrontation.

Ils sont optimistes. "Il n'y a rien de plus grand pour se valoriser. Car, c'est toujours bien de jouer des grands matchs comme celui de Korhogo contre les Éléphants", a indiqué Pierre-Eme rick Aubameyang (PEA). Non sans évoquer la pression que peut procurer cette rencontre aux jeunes joueurs.

" La pression, il faut savoir la gérer. Mais surtout apporter beaucoup de sérénité au groupe, et aux jeunes qui sont arrivés dans l'équipe. C'est une belle opportunité pour eux de jouer ce genre de confrontation", a laissé entendre l'avant-centre de l'Olympique de Marseille (OM).

Ce dernier, tout en promettant de donner le maximum de lui même, estime qu'il faut savoir mettre son ego de côté afin de donner le meilleur pour le pays.

"C'est le groupe qui passe avant tout, même si la pression est diri gée sur moi. Je l'ai accepté depuis longtemps", a lâché le lauréat du trophée" Marc-Vivien Foé" 2024.

Il faut signaler que les Éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés eux aussi à Korhogo hier en milieu de matinée. Et les populations ivoiriennes promettent l'enfer aux Gabonais.

"La Côte d'Ivoire va battre le Gabon 3-1", a pronostiqué Françoise, hôtesse dans une maison de téléphonie mobile.

MM

Korhogo/Côte d'Ivoire