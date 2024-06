PIAEPAL : Jeannot Kalima fait l’état des lieux

Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Jeannot Kalima, a visité, vendredi dernier, les chantiers d'adduction en eau potable du projet Piaepal (Programme intégré d'alimentation en eau potable et d'assainissement du Grand Libreville) et de la Direction générale de l'eau.

Dans le cadre du basculement des compteurs d'eau sur les nouvelles conduites, le membre du gouvernement a été, tour à tour, à la station de pompage d'eau potable du PK 5 ; au forage de Kinguélé, Camp Baraka, Cité Damas, École publique de la SNI et, enfin, à la Cité Octra et à Akournam-Rougier. L'objectif étant de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ces chantiers chers au président de la République, dans le cadre de sa politique d'amélioration des conditions de vie des populations.

Au terme de sa visite, le ministre Kalima s'est dit satisfait des progrès de ces travaux sur la plupart des sites concernés par le projet. Non sans instruire les entreprises commises à la tâche d'accélérer la cadence pour une livraison complète du projet Piaepal qui vise, de façon globale, une amélioration de la fourniture en eau potable dans le Grand Libreville.

MSM

Libreville/Gabon