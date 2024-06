SEEG/desserte en eau : des perturbations dans le Grand Libreville

Au lendemain des fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs villes du pays et qui ont impacté certaines installations hydrauliques, la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) a annoncé des perturbations dans la desserte en eau potable du Grand Libreville.

Dans son communiqué parvenu à notre Rédaction, l'entreprise énumère les zones impactées : "Akanda, Akournam 1, Ambowè, Batterie 4, Bel-Air, Centre-Ville, Charbonnages, Derrière-la pédiatrie Owendo Hauts et Bas de Gué-Gué, Lalala, les Akébé, Mindoube 1, 2 et 3, Montagne-Sainte, Nombakélé, Nzeng-Ayong, Okala, Ondogho, Sni-Owendo et Soduco".

Le texte fait ensuite état de l'intervention des équipes techniques pour un retour aussi rapide que possible à la normale.

"Plusieurs actions en cours (curage du lit de la rivière, dégrillage manuel, etc.) devraient permettre d'atténuer l'impact auprès des clients, en attendant la décrue de la rivière. La SEEG exprime ses regrets à la clientèle impactée", conclut le communiqué.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon