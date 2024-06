Recommandations du DNI : le PGP et le RPG appellent le CTRI à faire le tri

Les leaders du Parti gabonais du progrès (PGP), Benoît Mouity Nzamba, et du Rassemblement pour le Gabon (RPG), Laurent Angue Mezui, ont appelé, jeudi dernier, au cours de leur conférence de presse conjointe, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) "à revisiter les propositions querellées du Dialogue national inclusif (DNI) et à se conformer à l'essentiel de son message du 30 aoûtdernier en rendant aux Gabonais leur honneur, leur dignité et en restaurant les institutions".

En somme, une invite à séparer "le bon grain de l'ivraie" de manière à vivifier et à dynamiser la vie publique nationale.

Au centre de leurs préoccupations : la rétrocession de la gestion de tout le processus électoral au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la suspension des partis politiques et les conditions de leur créations.

Trois recommandations qui, ont-ils fait savoir, si elles venaient à être appliquées en l'état, consacreraient "un véritable recul démocratique dans notre pays". Ce qui à leurs yeux serait une faillite de tous les acquis obtenus de haute lutte depuis la Conférence nationale de 1990.

De fait, s'appuyant sur les dispositions de la Charte de la Transition et de la Constitution du 26 mars 1991, ils ont réaffirmé le rôle primordial et crucial des partis politiques dans la vie de la Nation.

D'autant qu'ils "animent le débat politique, concourent librement à l'expression du suffrage universel, se créent et exercent leurs activités dans un cadre normatif selon les principes de la démocratie pluraliste", ont-ils indiqué.

À noter par ailleurs que ces deux acteurs politiques ont exhorté le président de la République à se ranger du côté du peuple en mettant sur pied la Commission "Vérité-Justice-Pardon-Réconciliation".

J.K.M

Libreville/Gabon