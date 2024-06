Football/Euro 2024 : la course à la succession de l'Italie s'ouvre aujourd'hui

L'Allemagne va être, du 14 juin au 14 juillet 2024, l'épicentre du football sur le Vieux Continent avec la 17e édition du championnat d'Europe des nations.

Sur la ligne de départ, 24 pays, 19 arbitres centraux dont un Non-Européen (l'Argentin Facundo Tello) et 51 matchs répartis sur dix villes (Berlin, Cologne, Dortmund, Dusseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich, Stuttgart). Des sites qui avaient pour la plupart accueilli la précédente levée (à huit équipes) organisée par l'Allemagne en 1998, sous la bannière de la République fédérale d'Allemagne (RFA).

Le match d'ouverture entre le pays hôte et l'Écosse, ce soir (20 heures au Gabon) à la Munich Football Arena donnera ainsi le coup d'envoi des hostilités pour la succession de l'Italie sur le trône européen. Une conquête que vise logiquement l'Allemagne qui, pour sa 14e phase finale, présente une équipe capable d'aller jusqu'au bout. Vingt-huit ans après le dernier des trois sacres de la National-mannschaft.

Il en est de même pour les autres candidats au titre que sont la France (double vainqueur du tournoi), l'Angleterre (finaliste sortant et en quête d'une première consécration) et le Portugal (titré en 2016). Les deux derniers lauréats de l'Euro n'ayant pas abordé cette compétition dans un costume de favori, cette issue pourrait inspirer l'Espagne (recordman de victoires, à égalité avec l'Allemagne), les Pays Bas (vainqueur en 1988), la Belgique ou la Croatie (troisième de la dernière coupe du monde).

Sans certitudes, le détenteur du titre italien devrait être rangé dans une troisième catégorie comptant également le Danemark, la Suisse, la République Tchèque, la Hongrie, la Turquie voire l'Ukraine, qualifiée pour la quatrième fois de rang. Au rang des premières, la Serbie et la Géorgie vont découvrir une compétition qui va une fois de plus réunir la crème des stars européennes.

Du Français Kylian Mbappé au Portugais Cristiano Ronaldo, en passant par l'Allemand Toni Kroos, le Croate Luka Modric, le Belge Kevin De Bruyne et l'Anglais Harry Kane. Mais aussi de brillantes valeurs montantes comme les Allemands Jamal Musiala et Florian Wirtz, l'Espagnol Lamine Yamal, l'Anglais Kobbie Mainoo, le Portugais Joao Neves, le Français Bradley Barcola, le Danois Rasmus Hojlund, le Néerlandais Xavi Simons, le Belge Arthur Vermeeren, le Slovène Benjamin Sesko ou encore les Turcs Arda Guler et Kenan Yildiz.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon