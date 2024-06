L'ancien A-DG de la CDC Herman Nzoundou Bignoumba acquitté

Les ennuis judiciaires sont désormais terminés pour Herman Nzoundou Bignoumba. Jugé mardi dernier par la Cour criminelle spécialisée, dans le cadre de l’opération mains propres baptisée Scorpion, l’ancien administrateur-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a bénéficié d’un acquittement. Après avoir été reconnu non coupable des crimes de détournements de fonds publics et de blanchiment de capitaux.

Le Gabonais de 47 ans avait été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, le 28 novembre 2019, pour les faits présumés de corruption et de détournements de fonds de grande envergure. Avant de bénéficier d’une mise en liberté provisoire le 4 octobre 2023 – après près de 4 ans de détention préventive – à l'instigation du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Herman Nzoundou Bignoumba était un proche de Brice Laccruche Alihanga, car éminent membre de l’ancienne Association des jeunes émergents volontaires (Ajev) créée par l’ex-directeur de cabinet du chef de l’État déchu, Ali Bongo Ondimba. D’aucuns suggèrent même que c’est celui-ci qui aurait suggéré sa nomination, le 28 septembre 2017, à la tête de la Caisse des dépôts et consignations.

Tout au long de l’instruction, y compris à l’audience, l’accusation n'est pas parvenue à prouver que le prévenu a reçu directement ou indirectement de l'argent dans le cadre d’un contrat de construction de maisons passé avec une entreprise de la place, pour un montant estimé à plus de 10 milliards de FCFA.

Acquitté, l’ancien ADG de la CDC peut désormais reprendre le cours de sa vie sans crainte.

G.R.M

Libreville/Gabon