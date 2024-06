Finances publiques : les députés de la Transition s'imprègnent de l'exécution du budget de l’État à mi-parcours

Le directeur général du Budget et des Finances publiques (DGBFIP), Aurélien Marcel Mintsa Nguema, et celui de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), Luther Abouna, étaient jeudi 13 juin 2024, face aux députés de la Transition membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique présidée par l'honorable Rufin Pacôme Ondzounga.

Ces derniers auditionnés ont auditionné leurs hôtes sur l'exécution budgétaire de l’État au 31 mai 2024.

A la suite des explications des deux responsables auditionnés, les parlementaires n'ont pas manqué de les interroger sur tous les aspects liés aux dépenses publiques et aux engagements financiers de l’État.

Il convient de noter que cette audition s'est soldée par le satisfecit des députés, exprimé par le président de ladite Commission des finances, au regard de la pertinence des explications apportées sur les grandes masses que sont les dépenses de personnel, de biens et services, de transfert, d'investissement, et autres dépenses.

G.R.M

Libreville/Gabon