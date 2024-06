Coupe du monde FIFA 2026: Le Gabon à un point de la Côte d’Ivoire

La 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone Afrique s'est achevée mardi 11 juin avec l'ultime rencontre du groupe F qui a mis aux prises le Gabon et la Gambie au stade de la Rénovation de Franceville.

Menées 0-1 avant une panne d'électricité qui a entraîné une longue interruption du match, les Panthères ont finalement renversé les Scorpions sur le score de 3-2.

Grâce au trio d'attaque Allevinah-Aubameyang-Bouanga, le Gabon, qui revient à un point du leader, la Côte d'Ivoire qui l'avait battu (1-0) vendredi 7 juin écoulé, totalise 9 points et conserve la 2e place.

Après trois victoires en autant de sorties, les Éléphants ont lâché leurs premiers points dans ces éliminatoires en étant contraints au nul (0-0) en déplacement au Malawi par le Kenya.

Les hommes d'Emerse Faé restent tout de même en tête de ce groupe avec 10 points. Dans le même groupe, le Burundi a dominé les Seychelles par 3-1.

Une belle performance qui replace les Hirondelles dans la course de ces éliminatoires en occupant aujourd'hui la 3e place avec 7 points, à deux points du Gabon et à trois longueurs du leader. Les Pirates des Seychelles, quant à eux, restent scotchés à la dernière et 6e place avec 0 point. La Gambie est 5e avec 3 points.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon