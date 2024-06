Taekwondo : la Fégatae sanctionne Me Park San Shul et ses amis

Le Comité exécutif de la Fédération gabonaise de taekwondo (Fégatae) s'est réuni en urgence le 15 juin 2024 à Angondjé, siège de la fédération, sous la direction du président Me Denis Mboumba.

Une rencontre au cours de laquelle les membres du Comex se sont prononcés sur la décision à prendre suite au passage de grades Kukkiwon organisé en toute illégalité par Me Park, via sa fondation le 9 juin dernier dernier.

Malgré les rappels à l'ordre de la fédération, cette cérémonie a tout de même été organisée par les frondeurs. "L'organisation de passage de grades Kukkiwon dans notre pays est du domaine exclusif de la Fédération gabonaise de taekwondo et non d'un individu".

"Malgré nos rappels à l'ordre, Me Park a défié la fédération en organisant ce passage de grades dont les diplômes, de toute façon, ne seront pas reconnus par la World Taekwondo (WT). C'est un peu comme en football si un individu se permettait d'organi ser un séminaire continental sur les licences de club de la CAF", a expliqué Me Cédric Mayila, secrétaire permanent de la Fégatae.

Face à ce comportement de défiance, le Comité exécutif a décidé de sanctionner Me Park San Shul et ses amis.

"Ainsi, Me Park San Shul (9e dan), Me Aymard Nzamba (5e dan), Me Nestor Mavoungou (7e dan), Me Trésor Mbadinga Moussadji (6e dan), Benjamin Ndong Zue (4e dan) et Valère Liyama (4e dan) sont suspendus durant deux ans à compter de ce samedi. Pendant cette période, ils ont interdiction de pratiquer le taekwondo sur toute l'étendue du territoire national", renseigne encore Me Mayila.

Willy NDONG

Libreville/Gabon