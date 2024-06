Football/Panthères : l'effectif complet demain

" Le stage de préparation se passe très bien au plan moral et physique. Il n'y a aucun souci particulier, tout le monde s'entraîne normalement. Denis Bouanga, Axel Meye, Éric Bocoum et Roy Mouniengué arrivent entre le 2 et le 3 juin 2024 (ndlr : aujourd'hui samedi et demain dimanche) ". Propos rassurant d'un membre de la délégation des Panthères du Gabon, joint hier en milieu de matinée au téléphone.

Peaufiner les stratégies tactiques et renforcer la cohésion du collectif pour mieux contrer les poulains du sélectionneur national des Éléphants de Côte d'Ivoire, Emerse Faé, font partie des objectifs visés par l'encadrement technique du Onze national gabonais. Thierry Mouyouma et les siens en sont conscients.

Parce que les pachydermes ivoiriens, auréolés de leur titre de champion d'Afrique des nations, savent se transcender à domicile. De surcroît avec le soutien du " 12e Homme " ainsi qu'on en a eu la démonstration lors de la dernière Can.

" Sans minimiser le Gabon, les Éléphants de Côte d'Ivoire, prolifiques en attaque avec 11 réalisations en deux matchs, n'ont qu'une seule mission : remporter la confrontation du 7 juin prochain à Korhogo ", nous a confié K.M, un confrère ivoirien.

À noter que pour ce match, les billets d'entrée sont déjà en vente. Les prix variant entre 3 000 et 150 000 francs.

MM

Libreville/Gabon