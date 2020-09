Linaf : le démarrage du championnat en novembre

Selon nos informations, l'entité en charge de l'organisation du championnat national des première et deuxième divisions aurait déjà déposé son projet de calendrier pour ladite saison, sur la table des responsables de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot). Ainsi que sur celle du ministre des Sports, Franck Nguema. Un calendrier qui envisagerait un démarrage du championnat D1, le 7 novembre prochain et le championnat D2, le 29 du même mois.

Contrairement à la saison dernière, ledit projet envisagerait une compétition en poule unique. Laquelle se déroulerait dans sept provinces. Ce qui représenterait, de façon détaillée, 182 matches sur l'ensemble de la saison, pour 26 journées. Reste qu'au regard des contraintes de la crise sanitaire due au Covid-19, et la situation dans sa globalité, les seules idées de la Linaf ne suffisent pas pour un démarrage effectif des deux compétitions en temps souhaité. Étant donné que la question du financement, qui est primordiale, reste au-dessus de toutes les préoccupations. Surtout quand on connaît les difficultés que traverse le principal sponsor et unique partenaire du championnat national, Gabon oil company (GOC).