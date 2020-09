Knockout Boxing Night 2020 : Taylor Mabicka défait

À l'affiche de la treizième levée de la ''Knockout Boxing Night'', l'événement international programmé samedi soir à Tarnow (Pologne), Taylor Mabicka a subi la loi de Mateusz Masternak.

Au terme d'un combat de 10 rounds (de 2 minutes chacun), le boxeur international gabonais de la catégorie des lourds-légers n'a pu trouver les arguments tactiques et techniques nécessaires pour mettre à mal l'assurance du Polonais. Lequel, 33 ans et numéro 10 mondial de la catégorie, s'est imposé aux points à l'unanimité des trois juges. Portant son palmarès à 42 victoires (8 par K.O), 5 défaites et 2 nuls.

Pour Mabicka, le revers contre Masternak a été le troisième en autant de sorties sur le territoire polonais, après les deux premiers subis face à Krzysztof Wlodarczyk en 2019 et Kryzystof Glowacki en 2013. C'est surtout le quatrième combat sans victoire depuis le cycle négatif entamé après la perte de la ceinture mondiale WBF à Kinshasa devant le Congolais Ilunga Makabu en 2018.

Âgé de 41 ans, l'ancien champion WBC méditerranéen et francophone, double champion d'Afrique, reste donc sur un bilan de 19 succès (10 par K.O), 6 défaites (1 par K.O) et deux nuls, dans son parcours professionnel entamé en 2008 au Luxembourg.

On est loin de la période faste traversée par le pugiliste gabonais. Avec notamment des victoires expéditives pour la plupart obtenues à Libreville et contre des adversaires d'un niveau moindre, comparativement à Masternak, Wlodarczyk, Makabu ou le Français Hervé Lofidi, autre tombeur de Mabicka ces deux dernières années.



James Angelo LOUNDOU



