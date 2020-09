Coronavirus : forte régression des nouvelles contaminations

Le nombre des nouvelles contaminations ne cesse de régresser au Gabon. En l'espace de 72 heures, celui des cas testés positifs est passé de 24 à 18, portant ainsi le total des cas confirmés à 8 696 (soit 5,9 %), sur les 147 678 prélèvements effectués au cours des trois derniers jours sur l'ensemble du territoire. Les nouveaux cas observés sont répartis sur deux provinces : l'Estuaire et le Haut-Ogooué.

L'Estuaire, à elle seule, a enregistré 15 cas positifs sur 3 625 tests réalisés. Soit un total de 6 137 cas confirmés. Le Haut-Ogooué, par contre, compte au total 1 166 cas confirmés depuis l'apparition du coronavirus au Gabon. Celui-ci a déclaré trois nouveaux cas (sur 9 prélèvements) ces dernières 72 heures. La courbe des contaminations dans le reste des provinces n'a pas évolué depuis plusieurs jours. L'Ogooué-Maritime, troisième province la plus touchée après l'Estuaire et le Haut-Ogooué, totalise 466 cas infectés. Suivent les provinces du Moyen-Ogooué avec 415 cas positifs, de la Ngounié (168 cas), l'Ogooué-Lolo (156 cas), le Woleu-Ntem (144 cas), la Nyanga (28 cas) et l'Ogooué-Ivindo (17 cas).

Des chiffres qui pourraient évoluer au cours des prochains jours. À travers ces statiques, il est clair que l'ensemble du pays est touché. Cependant, cette situation ne devrait pas alarmer, d'autant que sur un plan général, on peut oser croire que la maladie est sous contrôle. Le nombre des guérisons enregistré à ce jour est aussi encourageant. On dénombre au total 7 848 guérisons sur 8 696 cas testés positifs.



Prissilia M MOUITY



