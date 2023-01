Gabon: Fausther Aworet à l'essai à Auxerre, Angers et Lorient

GRÂCE à l'implication de Patrice Neveu et Fabrice Do Marcolino, respectivement sélectionneur national des Panthères et manager général adjoint de notre sélection fanion, l’ancien défenseur central de l'Union sportive de Bitam (USB), par ailleurs international gabonais U 23, Fauster Aworet, 18 ans, se trouve depuis dimanche 15 janvier dernier en France. Et ce pour y passer des essais avec des clubs de L1 en France. Il devra donc prouver l'étendue de son talent aux dirigeants d'Auxerre, Angers et Lorient. " Pour l'instant Fauster Aworet est à Rennes avec nous. Dans un premier temps, avant le début de ses essais à Auxerre, Lorient et Angers, nous allons mettre en place, durant une semaine un programme d'adaptation. Le matin il y aura un footing dans le froid de Rennes, et l'après-midi entraînement avec une équipe de la région pour prendre ses marques. Car, il faut qu'il soit prêt sur le plan mental et physique au moment de débuter les essais. Et ce vendredi, il sera en consultation auprès de l'ostéopathe pour rechercher d'éventuels troubles fonctionnels afin de les corriger. Et après cela nous aviserons", renseigne le manager général adjoint des Panthères.

À noter que d'autres joueurs du National-Foot partiront dans les prochaines semaines en France pour des essais.

WN

Libreville/Gabon