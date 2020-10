Football : dix sur dix pour l'Etoile Rouge de Kanga

Le club du milieu de terrain gabonais est tout simplement irrésistible et bien parti pour un quatrième sacre national de rang, le septième dans la jeune République de l'ex-Yougoslavie, où il compte 19 titres de champion. Plus deux dans le cadre de l'éphémère Serbie-Montenegro.

Dimanche, pour la passe de dix des Belgradois, le milieu de terrain gabonais était titulaire contre Napredak (3–0) et a délivré sa quatrième passe décisive (en sept matchs de championnat), sur le premier but de Mirko Ivanic (auteur d'un doublé). De bon augure avant la fenêtre internationale et la reprise des joutes serbes, le 17 octobre prochain, avec le derby de Belgrade contre le Partizan, son dauphin, relégué à huit longueurs.

Denis Bouanga (AS Saint-Etienne). Le coup de barre qui dure. Depuis l'historique victoire (41 ans sans succès) contre l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, les Verts sont à l'arrêt. Pire, ils restent sur deux revers de rang. Le dernier a été concédé samedi en déplacement sur les installations du RC Lens (0-2), une semaine après la fessée administrée par le Stade Rennais (3-0) à Geoffroy-Guichard. Occupant la pointe offensive, en alternance avec Arnaud Nordin, le meilleur stéphanois de la saison écoulée a très peu inquiété l'arrière-garde adverse. Dans un match globalement dominé par le promu lensois (13 tirs à 2, 5 cadrés contre 1,67% de possession de balle, 12 corners à 0, 533 passes contre 275). L'ASSE, désormais 7e, perd du terrain (4 points) sur Rennes, le leader. Et Bouanga voit son compteur bloqué à deux buts et aucune passe décisive en six matchs de Ligue 1 2020-2021.