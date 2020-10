PDG : les jeunes de la fédération Re-Dowe formés à l'entrepreneuriat

Samedi 3 octobre dernier, les jeunes du Parti démocratique gabonais (PDG) de la fédération Re-Dowé, dans la commune de Libreville, étaient en formation sur les mécanismes de lutte contre le chômage. '' Nous voulons que vous deveniez des faiseurs d'emplois'', a lancé, d'entrée, le fédéral Menda aux participants.

Occasion pour Wenceslas Wilfrid Maberi, chef du département auto-emploi à l'Office national de l'emploi (ONE), de rappeler à ces jeunes militants la nécessité de se rapprocher de l'incubateur pour un accompagnement spécifique, afin d'être suffisamment outillés et capables de développer leur business plan. Et, donc, de démarrer concrètement une activité génératrice de revenus.

En sa qualité de membre du bureau politique, Christel Limbourg Iwenga, qui prenait part à ce “week-end de l'entrepreneuriat”, est revenue sur le bien-fondé de cet atelier qui, selon elle, est le premier d'une longue série. '' Nous allons inaugurer une nouvelle façon de lutter contre le chômage. Pour cela, nous allons suivre de façon assidue ce modèle de partenariat avec l'ONE. Nous accompagnerons, par ailleurs, ceux qui voudront bien intégrer cette notion d'auto-emploi pour les aider à lutter contre le chômage'', a-t-elle dit.

Et le fédéral Roosevelt Bienvenu Menda de déclarer : "Ce séminaire est le bienvenu dans la mesure où la fonction publique et les entreprises ont du mal à recruter pendant que l'entrepreneuriat, quoique dynamique, n'attire pas beaucoup de jeunes Gabonais. Nous remercions nos responsables politiques pour leur implication et leurs différents apports à notre fédération (...) Pour cela, j'adresse un merci particulier au doyen André Dieudonné Berre.''



Prissilia M MOUITY



