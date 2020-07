Football : Deux joueurs du FC Akanda à la rue

Comment en est-on arrivé à cette situation ? Selon la version de ces deux footballeurs qui se sont présentés hier à notre rédaction, il ressort que leurs difficultés ont débuté quelques jours après l'arrêt brusque du National-Foot, survenu au mois de mars dernier.

"Dans un premier temps, nous avons constaté que les dirigeants du club ne se souciaient plus de nous. Chemin faisant, nos salaires n'étaient plus versés… Deux mois plus tard, n'ayant plus un sou en poche, nous nous sommes rapprochés de l'Association des joueurs professionnels du Gabon que dirige Rémy Ebanega. Face à la gravité de la situation, ce dernier a décidé de nous loger. Mais très vite, les choses vont se gâter. En effet, constatant que nous n'avions signé aucun contrat avec Akanda FC, M. Ebanega nous a mis dehors. D'où notre situation de SDF aujourd'hui", a raconté l'Ivoirien Franck-Peniel Seoulou.