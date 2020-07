Jean Ondo Ella : "Le bureau directeur est là pour donner aux joueurs ce dont ils ont besoin"

- L'Union : La Fédération gabonaise de football a décidé de mettre fin à la saison sportive 2019-2020 à cause du coronavirus. Avez-vous un commentaire à faire ?

- Jean Ondo Ella : Le gouvernement n'ayant pas levé les restrictions sur le sport collectif à la fin du mois de juin, la Fégafoot n'avait pas d'autre choix que d'arrêter la saison en cours. C'est une bonne décision prise par les instances de football gabonais qui préservent la santé de nos sportifs et qui soulagent les finances des clubs de D1 et D2 qui n'ont reçu aucun soutien depuis la suspension des activités sportives le 24 mars 2020.

- Mangasport se satisfait de cette décision qui a été guidée, à mon avis, par le bon sens. Il était normal et logique que Bouenguidi Sport, leader de la poule A, avec 15 points, joue la Ligue des Champions et que l'AS Mangasport, leader de la poule B, avec 12 points joue la Coupe de la Caf.

Mangasport a l'un des budgets les plus importants du championnat. À l’issue de cette saison, avez-vous des regrets ?

- Même s'il n'y a pas de lien direct entre le budget et les résultats d'un club, il n'est pas tout à fait exact que Mangasport, avec son palmarès, ne joue pas les premiers rôles au niveau national. En effet, Mangasport c'est : 9 titres de champion du Gabon dont 2 les 4 dernières années. Et nous avons été vainqueurs de la Coupe du Gabon à 4 reprises. Nous avons par contre un peu plus de mal au niveau continental où nous n'avons jamais franchi les phases de poules. Cela pourrait s'expliquer par le niveau de notre championnat national.