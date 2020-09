Arbitrage : Théophile Vinga est mort

La cause de son décès, pour l'heure, n'est pas connue. Joint au téléphone, un autre sifflet du pays qui a bien connu l'illustre disparu, Dieudonné Ndoumbou Likouni, la gorge nouée par l'émotion, nous parle de sa relation avec "Théo" : "J'ai connu Théophile à Moanda au cours d'un match. J'étais arbitre central, et lui assistant. C'était un homme disponible, respectueux, dévoué, passionné, qui aimait ce qu'il faisait. Malgré son statut d'arbitre Fifa, il officiait les compétitions des cadets, minimes, corpos au sein de la Lifom. Les derniers souvenirs que je garde de lui, c'est son implication lors des deux dernières nuits des Sports organisées à Port-Gentil. Il était le responsable technique."

Diplômé de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), Théophile Vinga était conseillé sportif. Passionné d'arbitrage, il a officié plusieurs Coupes africaines. À son actif deux demi-finales de Ligue des champions, deux finales de Coupe de la Caf. En plus de la finale, en 2013, du Trophée des Champions entre Paris et Bordeaux (2-1), au stade de l'Amitié.