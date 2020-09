Recherche médicale : une molécule vient, in vitro, à bout du coronavirus

C'est la découverte "prometteuse" faite récemment par l'Institut Pasteur de Lille. "Nous avons démontré in vitro (en laboratoire) qu’une molécule présente dans le principe actif d’un médicament existant est active contre le coronavirus. Nous l’avons testée sur des cellules humaines du poumon et les résultats se sont révélés très prometteurs", déclare le Pr Benoît Déprez, directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Lille (IPL).

Si le nom de cette molécule est gardé secret à l'heure actuelle, afin d'éviter toute frénésie, selon le Pr Benoît Déprez cette découverte est pour le moment la seule alternative médicamenteuse qui se positionne dès le début de la maladie. "Pris aux premiers symptômes de la maladie, ce médicament réduit la charge virale du porteur de la maladie, évite la contagion. Pris plus tard, il contrecarre ses formes graves. Son action est bien celle d’un antiviral et non celle d’un anti-inflammatoire", explique-t-il.

La molécule doit passer désormais l’épreuve des essais cliniques : plusieurs patients malades de la Covid-19 se voient administrer soit la molécule, soit un placebo. "Nous allons mener des essais cliniques extrêmement rigoureux, respectant toutes les étapes de la procédure", assure le chercheur. Mais l'institut se montre optimiste : "Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons avancer très rapidement, car ces molécules ont déjà une autorisation de mise sur le marché."

En cas de réussite, l’accès à ce traitement contre le coronavirus est prévu pour "début 2 021".



CM



