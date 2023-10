Franceville : quand l'eau manque dans les robinets

LA pénurie d’eau est une situation qui accable les populations du deuxième arrondissement de Franceville depuis plus d’une décennie. Il est de plus en plus difficile de s'approvisionner en eau portable dans cet arrondissement. le précieux liquide est désormais de plus en plus recherché par les ménages qui ne savent plus à qui s'adresser. Cette région du Gabon pourtant arrosé par son plus grand fleuve est victime de pénurie depuis une dizaine d'année. Comment est-ce possible? Et comme si ce mal ne suffisait pas, un autre s'est greffé à lui. Celui de l'absence criant des compteurs d'électricité dans la ville, depuis la période de la Covid. Soit depuis un peu plus de trois ans. Face à toutes ces situations devenues un supplice pour les populations de Franceville et en particulier celles des 16 quartiers du deuxième arrondissement, le directeur de la région-est (DRE) de la société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), Léon Ngnimi a tenté de s'expliquer. Il a par ailleurs rassurer de la mise en service au premier trimestre de l’année 2024, d’une nouvelle station de traitement d’eau de Franceville 3, qui sera installée à l’ancien score, pour desservir le deuxième arrondissement. « Nous avons accusé beaucoup de retard sur la livraison d’une nouvelle station de traitement d’eau qui est prévu normalement arriver ici en fin décembre, pour être livré au premier trimestre 2024. Mais en attendant, nous faisons quelques palliatifs, au niveau de l’exploitation », a rassuré le DRE.

Il y a quelques années, un suppresseur sectoriel de Franceville avait été installé, au pont de la Passa, au niveau de l’ancien score, pour pallier l’insuffisance en eau dans le deuxième arrondissement. Malheureusement, les quartiers ne sont toujours pas fournis convenablement, parce que la vieille bâche de la station de Franceville 1 est feuillards, l’eau qui monte n’atteint pas le niveau requis pour bien évacuer, il y a perte d’eau. Ce qui a pour conséquence la sècheresse au robinet. Pour ce qui est de la pénurie en compteurs d’électricité, la situation est survenue depuis la période de la Covid où les fournisseurs en France avaient cesser les activités, pendant que la SEEG, continuait à travailler. Ce qui a eu pour corolaire, la forte demande de branchement. Or, depuis la reprise des activités des fournisseurs, la livraison progressive et en petite quantité, ne peut répondre à la demande croissante des populations.

Actuellement, la direction de la région-est SEEG compte mille trois cent (1300) demandes de compteurs payés, qu’elle ne parvient pas à satisfaire. « Chaque jour, il y a des demandes et règlements de branchement, on apure mais la demande ne s’arrête pas. Le nombre que nous recevons est très insignifiant. Nous donnant aux clients par ordre d’arriver de dossiers », précise-t-il. Pour l’heure, c’est l’espoir qui fait vivre. N.O. Franceville/Gabon