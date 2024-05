Woleu-Ntem/Aménagement routier : les entreprises adjudicataires sous pression

C'est le 23 décembre 2023 que le chef de l’État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, avait lancé les travaux d’aménagement en béton bitumineux des axes routiers Oyem-Assok-Medzeng (36 km), Meyo-Kyè-Mebo'o (3 km) et Abona-Mvane (32 km).

Quatre mois après, le ministre des Travaux publics, le général Flavien Nzengui Nzoundou, a voulu savoir où nous en sommes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les trois chantiers n’ont connu aucune évolution physique significative. Un retard à l’allumage qui ne s'explique pas.

C’est à la suite de cette constatation que, déçu, le membre du gouvernement n’a pas manqué de mettre la pression sur les sociétés chinoises China First Highway Engineering Company (CFHEC) et Xin Yue Construccion S.L. adjudicataires des travaux des routes Oyem- Medzeng et Abona-Mvane.

D’autant que, pour le ministre Nzengui Nzoundou, " près de cinq mois après leur lancement, ces trois chantiers auraient pu bien avancer, ne serait-ce qu’au niveau du terrassement ".

Malheureusement, sur le terrain, ces deux entreprises chinoises brillent par une certaine inorganisation des chantiers sur lesquels les engins sont quasiment invisibles. Il faut savoir que les tronçons Oyem-Assok-Medzeng et Meyo-Kyè-Mebo'o ont une vocation sous-régionale, en ce qu’ils relient le Gabon à la Guinée équatoriale, respectivement par Mongomo et Ebebiyin.

Le geste symbolique de lancement des travaux par le chef de l'État en personne avait soulevé une vague d'espoir chez les usagers qui, en période pluvieuse, éprouvent toutes les peines du monde à se déplacer.

Il reste à espérer que les deux sociétés adjudicataires en question vont rapidement se mettre à la tâche après cette visite du ministre des Travaux publics. Et que les routes frontalières à réaliser respecteront les normes communautaires en la matière pour être en phase avec celles construites en face. L’on sait d'ailleurs que pour ces trois chantiers, les financements sont déjà disponibles.

À noter que l’entreprise CFHEC a également en charge la construction d’un ouvrage d’art mixte sur la rivière Woleu, après le village Mbolezock.

G.R.M

Libreville/Gabon