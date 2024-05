Transition énergétique : l’Opep n’envisage pas d’abandonner le pétrole à court terme

Alors que de nombreux pays, notamment en Europe, sont favorables à une transition énergétique qui relègue l’usage du pétrole au second plan, le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Haitham Al-Ghais, a invité ses pairs à une prise de conscience collective.

S’agissant du débat sur la transition énergétique et les pressions pour une sortie des énergies fossiles, le secrétaire général de l'Opep a indiqué que "si le pétrole disparaissait demain, il n’y aurait plus de kérosène, d’essence ou de diesel.

Les voitures, les bus, les camions et autres véhicules à moteur à combustion interne seraient bloqués. Les avions propulsés par le kérosène resteraient cloués au sol.

Les transports ferroviaires de marchandises et de voyageurs alimentés par le diesel s'arrêteraient. "La position de l'Opep est la même que celle de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO)".

"L'Opep est pour une transition énergétique graduelle et, selon sa vision des choses, il n'est pas question d'abandonner le pétrole, cette ressource énergétique fiable, abondante et qui permet de financer les efforts de développement des pays producteurs qui l'utilisent pour sortir de la pauvreté énergétique et diversifier leurs économies".

Haitham Al-Ghais va plus loin et démontre qu'en réalité l'idée d'abandonner le pétrole n'est même pas réaliste à court terme, car "nous en avons besoin au quotidien et pratiquement à tous les niveaux".

H.N.M.

Libreville/Gabon