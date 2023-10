Maganga Moussavou pointe les balbutiements de la Transition

AVEC l'idée de renouer les rencontres avec les médias dans le cadre de son forum de la presse, après l'avènement de la Transition politique, Pierre-Claver Maganga Moussavou, a animé une conférence de presse mercredi dernier au siège de son parti. Occasion pour lui de se prononcer sur plusieurs sujets d'actualité dominée par les activités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Dans son propos, le président du PSD, par ailleurs ancien candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023, a tenu à féliciter les militaires gabonais "pour ce coup de maître qui nous a permis de nous débarrasser de la "young team", qui faisait et défaisait des personnalités politiques et qui décidait de tout et de rien". Acte qui aura, selon le natif de Moutassou, permis de réconcilier les Gabonais avec la politique et avec la République.

Puis, il a indiqué qu'au bout d'un mois, "nombreux commencent à douter de la Transition et s'interrogent cependant sur les véritables objectifs des militaires". Cela par le fait que les nominations des membres des deux Chambres du Parlement de la Transition, estime-t-il, ont été faites sur la base "d'un trafic d'influence" exercé entre autres sur la base des affinités. Le leader du PSD estime que la Charte de la Transition comporte des lacunes. Tant pour lui, cette Charte aurait dû être examinée, puis approuvée par des instances appropriées. "On se retrouve face à une situation où on peut se poser la question, qui a l'autorité de convoquer sans l'application de la Charte, les Gabonaises et les Gabonais, pour venir discuter de la Charte ?", s'est-il interrogé.

Non sans penser que les balbutiements de la Transition qui, pour lui, doit durer un an, sont la conséquence de la non-maîtrise des questions politiques par les militaires et par le fait que les hommes politiques ont échoué dans l'acceptation de la démocratie et de la transparence électorale.

CNB

Libreville/Gabon