Lebamba/Santé: le dispensaire de Mbinambi abandonné à son triste sort

Les populations du regroupement de villages Mbinambi, dans le canton Louetsi-Soungou, situé à plus d'une quarantaine de kilomètres de Lebamba, chef-lieu du département de la Louetsi-Wano, province de la Ngounié, vivent désormais sans aucune unité de santé de proximité.

Voilà 4 ans maintenant que le dispensaire est abandonné à son triste sort. Et le constat qui se dégage est triste: il ploie sous de hautes herbes. Sans que le Conseil départemental ne lève le petit doigt.

À ce qu'il se dit, le manque de personnel soignant et de médicaments sont les causes de cet abandon. L'infirmier qui y exerçait est mort il y a 4 ans. Et depuis lors, cette unité de santé, l'unique du regroupement Mbinambi et des environs, n'a plus bénéficié d'officiant.

En son temps, ce dispensaire était fréquenté au regard de sa localisation, car situé à la frontière entre les départements de la Louetsi-Wano (Lebamba) et de la Boumi-Louetsi (Mbigou).

Conséquence : pour se faire soigner, les villageois qui disposent d'un peu de moyens sont contraints de rallier Lebamba située à plusieurs encablures. Les moins nantis recourent, malgré eux, à la médecine traditionnelle. Ce qui occasionne souvent beaucoup de décès. Les traitements administrés n'étant pas compatibles avec des pathologies qui exigent, par exemple, la petite chirurgie.

D'où le cri de détresse des populations de Mbinambi, à l'endroit des plus hautes autorités du pays, afin que leur dispensaire retrouve son lustre d'antan et soit doté d'un infirmier et de médicaments.

Aymar MAMBELA

Lebamba/Gabon