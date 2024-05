Ovan-Makokou : début de la phase de terrassement

Plus d'un mois après leur lancement par le président de la République, les travaux d'aménagement de la route Ovan-Makokou (98 km) dans l'Ogooué-Ivindo ont effectivement démarré.

La société China First Highway Engineering Company qui en est l'adjudicataire a déjà entamé la phase de terrassement, nécessaire pour préparer la plateforme susceptible de recevoir les couches de fondation, de base et de roulement.

En mission d'inspection la semaine dernière sur le site, le ministre des Travaux publics a noté une volonté de la société chinoise de respecter le chronogramme défini de commun accord avec les autorités de la Transition.

" Il est évident que si on ne fait pas l'ensemble du linéaire, on ne saura pas que le chantier a effectivement démarré. L'entreprise a commencé le terrassement par le milieu, j'invite simplement l'entreprise chinoise à accélérer la cadence ", a déclaré le général Flavien Nzengui Nzoundou. Lequel a eu, dans ce sens, une réunion d'information et de clarification avec les responsables de China First Highway Engineering Company sur les aspect s techniques du projet.

Il faut dire que la société chinoise a une bonne connaissance de cette région. Au cours de la décennie 2010, elle a bitumé le linéaire Lalara-Koumameyong (63 km).

Pour la voie en cours d'exécution entre les chefs-lieux des départements de l'Ivindo et de la Mvoung, elle attend l'arrivée d'une importante logistique pour soutenir le rythme des travaux.

" L'axe Ovan-Makokou est d'autant plus important qu'il améliorera, à la fin des travaux, la connectivité routière de la province de l'Ogooué-Ivindo ", a indiqué le membre du gouvernement de la Transition.

L'entreprise adjudicataire dispose d'un délai contractuel de 30 mois pour livrer une infrastructure d'une fois deux voies en béton bitumineux.

G.R.M

Libreville/Gabon