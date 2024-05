Athlétisme : Maganga Gorra améliore le record du Gabon du 200 m

Vendredi passé sur la piste de l'université de Greensboro (États-Unis), Guy Maganga Gorra a amélioré de deux secondes le record national du 200 mètres en plein air.

En effet, vainqueur de la finale, avec un temps de 20 secondes et 40 centièmes, en devançant notamment l'Américain Antoine Spencer (20s 66 c) et le Jamaïcain Shemar Chambers (21.10), le sprinteur gabonais de 31 ans a fait mieux que sa précédente performance historique (20.44) accomplie également le 18 juillet 2022 sur le sol américain à Eugene.

Il s'agissait de sa deuxième compétition depuis une très décevante participation aux derniers Jeux africains à Accra (21.10 en finale), depuis aussi la parenthèse de la blessure et sa suspension provisoire (jusqu'en décembre 2024) par la Fédération gabonaise d'athlétisme (Fégaa).

Le médaillé de bronze des Jeux de la Francophonie 2023 à Kinshasa (RD Congo) dit se sentir mieux physiquement et s'est déjà tourné vers ses prochains rendez-vous prévus en Europe.

Notamment en France, terre des Jeux olympiques 2024 désormais hypothétiques pour lui.

J.A.L

Libreville/Gabon