1er mai : L’USTM récompense 51 agents par le diplôme de travail

À l’occasion de la fête internationale du travail, l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM) dirigée par le Pr Bill Raphaël Bikanga, a honoré mercredi 1er mai 2024, 35 de ses agents ainsi que 16 du centre national des œuvres Universitaires (CNOU), préalablement décorés de la médaille de travail. C’était au cours d’une cérémonie officielle, dans l’enceinte de l’Université à Mbaya.

Au total 51 médaillés, dont 43 de bronze, 7 d’argent et un vétéran d’or ont reçu des diplômes de travail, relatifs aux décorations qui leur ont été conférées par l’arrêté numéro 0002 du ministère du travail. C’est ici la reconnaissance de l’USTM, qui a tenu à récompenser ses travailleurs pour les services rendus à l’Etat gabonais. Des parchemins scellés par un appui financier et des présents au profit des bénéficiaires.

« Nous sommes très honorés. Nous souhaitons que cette dynamique demeure pour les années à venir et nous encourageons nos collègues à être fidèles au travail, afin de bénéficier comme nous, des distinctions honorifiques », a signifié Georgina Katsaga Amoudzi, porte-parole des récipiendaires. Pour le recteur de l’USTM, ce sont des batailles remportées « Nous ne devons pas être stagnants. Nous devons donner le meilleur de nous-même dans nos différents services, de façon à ce que notre institution aille de l’avant», a indiqué Bill Raphaël Bikanga.

Fondée en 1986, l’USTM a pour mission principale de former les étudiants dans les domaines scientifiques et techniques, afin de répondre aux besoins de développement économique et social du Gabon. Avec 189 enseignants-chercheurs, cette Université composée de quatre établissements, notamment, la faculté des sciences, l’institut national supérieur d’agronomie et de biotechnologie, l’école polytechnique et l’école doctorale, propose un large éventail de formation, allant du Dut au doctorat. Elle compte près de deux mille étudiants inscrits et 18 laboratoires de recherche intégrés dans six unités de recherche. L’USTM est appuyée par le CNOU qui est chargé d’améliorer les conditions de vie et d’apprentissage des étudiants, par le service de restauration, logement, santé et activités culturelles et sportives.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon