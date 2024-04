Franceville/Enseignement supérieur : La conférence des recteurs et directeurs généraux d’écoles s’ouvre à L’USTM

Les travaux marquant la première édition de la conférence des recteurs, s’ouvrent à Franceville dès vendredi 12 avril 2024, pour une durée de 72 heures. Les assises qui se tiendront à L’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM), sont placées sous l’autorité du Ministre de l’enseignement supérieur, Hervé Ndoum Essingone, présent dans la ville en début d’après-midi de jeudi 11 avril 2024.

Accompagné des recteurs, directeurs généraux des grandes écoles et instituts de recherche du Gabon, qui sont les principaux acteurs de ces travaux. En ligne de mire, les participants débattront de la problématique du système LMD, pour lequel il faudra améliorer l’organisation et la pratique ; Des programmes de formation, car les Universités doivent clairement mettre sur la table de nouvelles formations ; Et de la question de la formation des formateurs universitaires.

Dès son arrivée, le membre du gouvernement a fait le tour du propriétaire du centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Mvengue (CIMFEP), concerné par le programme des formations courtes, professionnelles et de brevet de techniciens supérieurs.

Objectif, visiter les installations de ce centre pour toucher du doigt ses capacités et son organisation « Avec ma collègue de l’Education nationale, en charge de la formation professionnelle et avec les chefs d’établissements d’enseignement supérieur, nous allons pouvoir nous organiser pour mieux offrir à notre jeunesse des formations courtes professionnelles, qui débouchent sur des emplois réels », a signifié le ministre.

Lequel s’est dit extrêmement satisfait de la qualité des installations, capables d’offrir des formations de très haut niveau en matière de maintenance industrielle, électrique et même de formation dans les métiers de l’agriculture, de la maintenance des matériels électriques.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon