Liberté de la presse : les réponses du gouvernement aux journalistes

Dans un contexte où la liberté de la presse est un enjeu crucial, le Gabon envisage de revoir en profondeur son Code de la communication. L'annonce a été faite par la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, lors des commémorations de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Depuis un certain temps, une partie de la corporation journalistique exprime un certain nombre de griefs face à un code jugé obsolète et insuffisant pour garantir la qualité et l'éthique du métier. Les critiques fusent, dénonçant ainsi l'intrusion "des apprentis sorciers" dans la profession, ainsi que l'absence de mesures de protection pour les professionnels de la presse.

Certes, des avancées notables ont été enregistrées, notamment la dépénalisation du délit de presse qui a permis aux journalistes gabonais de ne plus être confrontés aux poursuites judiciaires pendant l'exercice de leur métier. Cependant, des lacunes persistent, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail.

En effet, les journalistes au Gabon sont confrontés à des horaires atypiques, travaillant souvent le dimanche et les jours fériés pour couvrir l'actualité en temps réel. De plus, le métier comporte des risques inhérents, ce qui rend impératif le renforcement des mesures de sécurité et de protection pour les acteurs de la presse.

"La presse est l'un des principaux éléments de l'inclusion démocratique", a souligné la ministre Laurence Ndong, mettant en lumière l'importance cruciale du journalisme dans une société démocratique. Face à ces défis, les journalistes du secteur privé revendiquent avec vigueur la mise en place d'une convention collective, préférant cette option à une convention d'entreprise.

Cette démarche vise à obtenir une reconnaissance formelle du métier et à garantir une rémunération plus juste et équitable. Dans cette optique, la révision du Code de la communication apparaît comme une étape essentielle pour répondre aux attentes légitimes des journalistes et pour renforcer le rôle crucial de la presse dans la démocratie gabonaise.

Flavie D.F.

Libreville / Gabon