Gamba : le motel du Conseil départemental de Ndougou à l'abandon

Construit, il a quelques années, le motel du Conseil départemental de Ndougou (CDN), qui faisait pourtant la fierté de la commune de Gamba, est désormais abandonné à son triste sort.

D'après une source proche du dossier, le non-paiement d'une grosse facture d'électricité à la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) en serait la cause.

"Lorsque le Conseil départemental de Ndougou avait pris la décision de construire ce motel, il était question que le Conseil national de l'eau et de l'électricité (CNEE) gère les factures d'électricité.

Celui-ci s'est dédouané en précisant au Conseil départemental que sa mission est de gérer essentiellement des factures des bâtiments administratifs, ce qui revenait à dire que c'était alors au CDN de gérer les factures de son motel qui ne faisait pas partie des bâtiments administratifs, mais un bien privé construit par notre collectivité locale", renseigne notre source.

Et d'ajouter que ledit motel, une fois érigé et devenu opérationnel, s'est retrouvé avec une grosse facture d'électricité utilisée non payée.

Le président du CDN ayant préféré, apprend-on, engager un bras de fer avec la SEEG, au lieu de négocier avec elle pour un échéancier.

Face à cette situation, la SEEG n'avait plus d'autres solutions que de suspendre la fourniture d'électricité qui est la conséquence directe de la fermeture et de l'abandon de cette case de passage. Au grand désarroi du personnel, des pères et mères de famille condamnés au chômage forcé.

Jean Paulin ALLOGO

Gamba/Gabon