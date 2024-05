Football : le chef de l'État valide la reprise des National-Foot 1 et 2 ce mois

Après deux dates de reprise non respectées du fait des préalables non acquis, les joueurs des championnats de football de première et de deuxième divisions du Gabon vont enfin renouer avec la compétition.

La lueur est venue hier du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a donné ferme instruction pour une reprise des "hostilités" avant la fin du mois en cours.

C'est l'issue des échanges qui se sont déroulés hier entre le numéro un gabonais, le ministre des Sports André- Jacques Augand, le président de Ligue nationale de football professionnel (Linafp), Brice Mbika Ndjambou, et les directeurs généraux des entreprises pétrolières implantées au Gabon.

Ces derniers regroupés au sein de l'Union des pétroliers gabonais (Upega) ont donc pour charge de fournir à la Linafp le financement escompté pour les National-Foot 1 et National-Foot 2 2024. Le patron du département des Sports va, pour sa part, rencontrer son collègue du Pétrole pour la finalisation des engagements entre les deux parties.

Alors que les partenaires de la Linafp devront apporter leur contribution dans la mise en place des mécanismes nécessaires pour une maîtrise du calendrier d'une saison qui devrait être courte et servir de répétition générale avant le basculement vers un championnat aux standards requis et en phase avec le calendrier international.

On soulignera enfin la présence à cette audience du sélectionneur national Thierry Mouyouma, qui a échangé avec le chef de la Transition, notamment sur les deux prochaines sorties des Panthères du Gabon en qualifications de la Coupe du monde 2026.

Vendredi 10 mai, le technicien communiquera d'ailleurs la liste des joueurs retenus pour ces rendez-vous contre la Côte d'Ivoire et la Gambie.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon