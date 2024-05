Journée internationale de la liberté de la presse : la partition de l’UFEPG

LE 3 mai dernier se célébrait la journée internationale de la liberté de la presse. Sous le thème '' La presse au service de la planète : le journalisme face à la crise environnementale '', cette journée a donné l'opportunité au ministère de tutelle d'élaborer un riche et vaste programme autour de cette thématique. À côté de la partie officielle, un stand a attiré l'attention : celui de l'Union des femmes de la presse gabonaise (UFEPG).

Là-bas des femmes des médias partageaient les secrets de leur métier avec des étudiantes et donnaient à voir leurs compétences. Et la patronne de la Communication et des Médias, par son passage sous cet espace dédié, a rehaussé de sa présence ces activités. Mais au-delà de se mettre en exergue, les femmes journalistes ont aussi interpellé sur les crises environnementales. Josiane Mbang Nguema, présidente de l'UFEPG pense en effet qu'il faut plus de spécialisation dans le secteur pour intensifier les sensibilisations. Concernant la liberté de la presse, tout dépend de qui donne son avis, estime-t-elle. Et de partager que la presse est libre au regard de la pléthore de médias qui existe et de la divergence d'opinions qui s'en dégagent. ''Mais jusqu'où va cette liberté'' s'interroge-t-elle. ''Si les journalistes sont encore victimes de menaces et de censure, c'est ce que la liberté dont on parle est encadrée. Or nous voulons d'une presse absolument libre de donner une information juste sans crainte des représailles de qui que ce soit.''

Comme pistes de solution pour y arriver Mme Mbang Nguema suggère la révision du code de la communication, l'élaboration d'une convention collective pour le secteur des médias pour sortir les journalistes de la précarité. Tant nombreux, surtout dans la presse privée n'ont pas l'assurance d'avoir une retraite. D'où la prolifération de pratiques peu orthodoxes dans l'exercice de leur métier.

Line Rénette Alomo

Libreville/Gabon