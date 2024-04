Bambouchine : les pêcheurs sensibilisés aux bonnes pratiques de la pêche artisanale

Après avoir visité les débarcadères de Baraccuda et du Pont-Nomba dans la commune d'Owendo, le bureau de la Fédération gabonaise des acteurs de la pêche artisanale (Fégapa) s'est rendu le week-end écoulé au débarcadère de Bambouchine, pour édifier les pêcheurs locaux sur les bonnes pratiques de la pêche artisanale.

La mission consiste aussi à les sensibiliser sur la collecte des données, en vue de fournir aux pouvoirs publics, aux partenaires techniques et financiers, des outils d'aide à la décision.

Pour le président de Fégapa, Jean de Dieu Mapaga, "le secteur de la pêche artisanale est pourvoyeur d'emplois durables. Nous avons le devoir de le structurer ; mais surtout de connaître nos droits et devoirs en s'imprégnant des textes législatifs que sont le Code de pêche et la loi sur les parcs nationaux ", a-t-il souligné.

Avant de poursuivre : “Nous sommes en train de voir avec l'Agence des parcs nationaux et la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, comment définir des zones de pêche communautaire au Parc national d'Akanda, afin d'éviter des saisies arbitraires des filets et des moteurs".

"Et en cas de saisie, je vous invite à toujours demander aux agents en face de vous présenter l'ordre de mission. En travaillant ensemble, nous sommes une force de propositions devant les pouvoirs publics".

Les pêcheurs artisanaux se sont réjouis des conseils prodigués, mais aussi d'avoir de l'organisation faîtière les autorisations de pêche.

Jean MADOUMA

Libreville/Gabon