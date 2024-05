1er mai : La SGEPP a célébré ses travailleurs

C'EST samedi dernier que la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers (SGEPP) a célébré ses employés. Une célébration qui entre dans le cadre de la fête du travail organisée chaque 1er mai. La SGEPP a choisi d'honorer ses travailleurs durant le week-end afin de leur permettre de mieux profiter de ce moment. Ces derniers, venus nombreux, étaient réunis autour du directeur général Yvon Tchicot. Ainsi, ils se sont retrouvés dans un hôtel de la commune de Ntoum pour joindre l'utile à l'agréable.

Au programme, plusieurs activités ont été déployées, match de football entre collègues, une tombola, des danses traditionnelles etc. Présente à Libreville et à Moanda, la société s'est arrangée à organiser la fête sur ses sites le même jour. "Dernièrement nous avons signé des accords où les travailleurs ont obtenu la retraite complémentaire. Quand on va à la retraite on attend longtemps avant de percevoir sa pension. Mais avec cet accord on peut recevoir son argent juste après notre départ", s'est félicité le délégué du personnel Jean Félix Divassa Dikoumba.

"Nous devons garder à l'esprit le fait que nous soyons unis par un objectif commun : faire avancer notre entreprise, innover et relever les défis qui se dressent sur notre chemin. Vos compétences, votre créativité et votre esprit d'équipe sont les piliers sur lesquels repose notre réussite collective", a souligné le directeur général.

GMNN

Libreville/Gabon