Franceville: le préfet de la Passa au coeur de la Sucaf

DANS le cadre de ses visites d’imprégnation des entreprises implantées dans le département de la Passa dans la province du Haut-Ogooué, dont il a la charge, le préfet dudit département, Raphaël Obali s’est imprégné vendredi 24 février dernier, du fonctionnement de la sucrerie africaine du Gabon (Sucaf), située entre Franceville et Moanda, à 47km et 32km de l’une et l’autre des deux villes. Une société, aux commandes du gabonais Chrisos Longho depuis 2021 a reçu les équipes de M. Obali . Cette étape a marqué la boucle des visites du préfet après Rougier, Sobraga, et Nouvelle Gabon Mining (NGM), depuis sa récente prise de fonction. « La visite de ces unités de production et d’exploitation me permet de mieux rendre compte pour des situations spécifiques, car je dois être objectif. Je viens non seulement pour visiter mais également échanger avec les responsables sur le plan fonctionnel, apprécier la politique de gestion et tout ce qui l'entoure. Ceci nous permet de nous entendre sur les données de fonctionnement, de gestion et d’accompagnement », a -t-il précisé.

La visite s’est ouverte par une présentation globale de l’entreprise, faite par son premier responsable. De son exposé, il ressort que Sucaf est aux mains des gabonais, et ne compte que trois employés expatriés sur 1200. Dans la même foulée, les partenaires sociaux ont présenté un climat social apaisé, au beau fixe avec leur employeur depuis 2017. Selon ces derniers, le dialogue social est apaisé et il règne un climat de confiance réciproque entre les deux parties. Le seul problème évoqué est celui du conflit homme-faune, d’autant que les éléphants font régulièrement irruption dans les plantations de canne à sucre pour se nourrir. Ce phénomène est un danger pour les employés et les riverains.

Au terme de l’entretien, le préfet et sa délégation ont fait le tour du propriétaire dans les plantations visitées par les pachydermes et dans l’usine de production.

N.O.

Sucaf/Gabon