ENS : une 28e promotion aux portes de l'enfer

Le 16 juillet dernier, la ministre de l'Éducation nationale , Camélia Ntoutoume-Leclercq, a initié un dialogue social permanent avec les partenaires sociaux, notamment les leaders syndicaux, sur les grands dossiers du secteur éducation.

Il s'agissait, entre autres, de la formation des bénévoles, du recrutement de 900 enseignants de sciences, de la conception des manuels scolaires et de l'organisation des concours internes d'entrée à l'ENI, l'ENS et l'Enset. Alors que tout semblait aller dans le bon sens, patatras, voilà la 28e promotion de l'ENS qui pointe le bout de son nez.

Pour montrer leur désarroi, les jeunes enseignants, qui s'estiment lésés par leur tutelle, ont initié un piquet de grève devant la Fonction publique depuis quelques jours. Leurs revendications ?

"Depuis plus d'un an, aucun des 76 enseignants de la 28e promotion (juin 2023) n'a été mis en solde. Aucun ! Face au silence des autorités, aux affabulations de certains membres de l'administration et la précarité dans laquelle nous sommes, nous avons décidé de ne pas bouger. Être enseignant n'est pas un péché", peut-on lire sur la page Facebook qu'ils ont créée pour la circonstance.

Grâce au post d'un activiste, on apprend même qu'ils font face à de l'indifférence, des pressions et des intimidations (des méthodes décriées sous le régime déchu). Parce qu'ils aspirent simplement à une vie meilleure.

"La 28e promotion de l’ENS, sortie en 2023, est toujours en attente d’affectation après avoir été triée dans les 1 000 postes budgétaires octroyés par le président de la Transition en octobre passé. Depuis plusieurs mois, le DCRH du ministère de l’Éducation nationale et ses collaborateurs nous font du trafic d’influence. Parce que nous voulons juste savoir à quel niveau se trouvent nos dossiers. Nous étions censés être sur le terrain depuis l’an dernier, mais il n'en est rien. On nous a oubliés. La ministre de l’Éducation nationale laisse entendre qu’il y a un déficit d’enseignants, c'est très bien. Mais comment concevoir qu’on recrute 900 personnes, alors qu’il y a une promotion formée aux frais de l’État qui dort à la maison, et qu'il y a, parmi nous, ces scientifiques recherchés ? ", informe une jeune dame.

Pour de nombreux internautes, tout ceci est bien anormal. "On exige l'excellence de la part des apprenants gabonais, mais, paradoxalement, on ferme les yeux devant les conditions de travail précaires et indignes des formateurs. C'est presque devenu normal de faire un an ou plus à la maison, loin et très loin des salles de classe, avant d'être déployé sur le terrain. Au journal télévisé, à la moindre occasion, "on" ne manque jamais de crier au manque d'enseignants sur le terrain. C'est incroyable ! Beaucoup d'admiration pour le travail du ministre de l'Éducation nationale. Du bon boulot, du très bon boulot… Bravo", grince Kane.

Serge A. MOUSSADJI

Libreville/Gabon