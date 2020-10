UPG : hommage des "Mamboundouistes" à leur mentor

Les "Mamboundouistes", courant politique regroupant les militants et cadres de l'Union du peuple gabonais (UPG) qui revendiquent l'héritage de Pierre Mamboundou Mamboundou, ont rendu un vibrant hommage, le 15 octobre dernier, à leur président décédé le 15 octobre 2011 à Libreville.

Occasion pour le leader de ce courant politique, Titus Koumba Bissielou, de revenir sur le parcours de celui qu'il a décrit comme " un homme politique irremplaçable, un homme très exigeant à la fois pour son parti et son honneur. Un homme entier, fidèle et hors du commun qui ne transigeait jamais avec l'éthique". En s'appesantissant, au passage, sur le combat mené par Pierre Mamboundou Mamboundou sur l'introduction de la biométrie dans le processus électoral de notre pays. Un combat à l'issue heureuse qui a constitué, a-t-il précisé, "une avancée majeure du processus démocratique dans notre pays". Non sans déplorer le fait que "l'héritage politique légué par Pierre Mamboundou Mamboundou peine à résister à l'épreuve du temps".

Un héritage particulièrement lourd à assumer pour ses anciens compagnons. D'autant plus que, à ce jour, toutes proportions gardées, l'UPG n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tant cette formation politique, naguère dynamique et présente sur le terrain, a véritablement perdu de sa superbe au point de disparaître des écrans… politiques. Minée qu'elle est par des guerres de leadership, doublée de l'effritement de ses troupes.



J.K.M



