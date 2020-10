Artisanat : redynamiser l’activité au Gabon

Dans le souci de rendre plus performant le secteur de l’artisanat au Gabon, le ministre des Petites et moyennes entreprises, Hugues Mbadinga Madiya, qui avait lancé le 17 septembre 2020 une task force sur l'artisanat, a reçu les conclusions de cet atelier, mercredi dernier, à la Chambre de commerce. En présence du ministre des Arts et de la Culture, Michel Menga M'Essone.

Il a fallu, en effet, un mois de travaux pour mettre sur pied une plateforme d’échange d’expériences et d’informations devant permettre au gouvernement et aux artisans de faire des propositions visant à améliorer les conditions de travail. En sus de protéger le statut des artisans et les organisations artisanales. Cet exposé présenté par le rapporteur de la task force, Davy Moutsouetadi, a mis en exergue les forces, les faiblesses, les menaces, ainsi que les opportunités offertes dans ce secteur d'activité. Pour lui, "les autorités gagneraient à asseoir un cadre juridique pour les artisans, afin d'offrir à ces derniers, qui exercent encore dans un secteur informel, les moyens légaux pour commercialiser leurs produits sur le marché. Non sans penser à la création du label "Made in Gabon" pour une meilleure protection de leurs produits".

Pour les autorités, la task force se présente ainsi comme une force opérationnelle chargée de faire une analyse diagnostique du secteur et proposer des solutions pertinentes en vue de moderniser et de redynamiser l’activité artisanale au Gabon.



Hans NDONG MEBALE



